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СК начал проверку после смерти экс-главы Минсельхоза Александра Назарчука

Ведомости

Бывший министр сельского хозяйства Александр Назарчук скончался в Алтайском крае в возрасте 81 года. СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту смерти Назарчука, сообщила «Российской газете» помощник руководителя СК по региону Елена Коновалова. Следователи выясняют причины гибели мужчины, одна из версий — утечка газа.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об утечке газа в доме экс-министра накануне вечером, пишут «РИА Новости». «Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом. Так что точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза», — сказала Коновалова.

Назарчук с 1990 г. был народным депутатом РСФСР, с 1993 г. — депутатом Госдумы. Занимал пост министра сельского хозяйства с 1994 по 1996 гг. После почти 12 лет возглавлял Алтайский краевой совет народных депутатов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных