СК начал проверку после смерти экс-главы Минсельхоза Александра Назарчука
Бывший министр сельского хозяйства Александр Назарчук скончался в Алтайском крае в возрасте 81 года. СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту смерти Назарчука, сообщила «Российской газете» помощник руководителя СК по региону Елена Коновалова. Следователи выясняют причины гибели мужчины, одна из версий — утечка газа.
В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об утечке газа в доме экс-министра накануне вечером, пишут «РИА Новости». «Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом. Так что точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза», — сказала Коновалова.
Назарчук с 1990 г. был народным депутатом РСФСР, с 1993 г. — депутатом Госдумы. Занимал пост министра сельского хозяйства с 1994 по 1996 гг. После почти 12 лет возглавлял Алтайский краевой совет народных депутатов.