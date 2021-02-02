СК начал проверку после смерти экс-главы Минсельхоза Александра Назарчука

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об утечке газа в доме экс-министра накануне вечером, пишут «РИА Новости». «Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом. Так что точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза», — сказала Коновалова.