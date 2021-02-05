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Макрон прокомментировал публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»

Ведомости

Публикация результатов третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» медицинским журналом The Lancet дала возможность Европе больше узнать об этом препарате, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

«Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины "Спутник V" и готовности России зарегистрировать ее в Европе», – сказал Макрон (цитата по ТАСС).

Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования.

«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.

Ранее по теме: ВОЗ поприветствовала публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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