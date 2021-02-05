Макрон прокомментировал публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»
Публикация результатов третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» медицинским журналом The Lancet дала возможность Европе больше узнать об этом препарате, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.
«Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины "Спутник V" и готовности России зарегистрировать ее в Европе», – сказал Макрон (цитата по ТАСС).
Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования.
«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.