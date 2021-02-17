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Госдума утвердила увеличение штрафов за незаконную агитацию на выборах

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому штрафы за незаконную агитацию на выборах увеличиваются, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Для граждан штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах вырастут с нынешних одной-полутора тысяч до 5-20 тыс. руб. Для должностных лиц новые штрафы составят 30–50 тыс. руб. (вместо нынешних 2-5 тыс.), для юридических — от 100 тыс. руб. до полумиллиона (в настоящее время 20–100 тыс. руб).», — говорится в сообщении.

Также в третьем чтении приняты поправки, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации, нарушающей закон. Согласно поправкам, у ЦИК появится право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах. При этом у владельца ресурса, который получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы исправить нарушение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных