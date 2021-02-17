Госдума утвердила увеличение штрафов за незаконную агитацию на выборах

Также в третьем чтении приняты поправки, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации, нарушающей закон. Согласно поправкам, у ЦИК появится право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах. При этом у владельца ресурса, который получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы исправить нарушение.