Госдума утвердила увеличение штрафов за незаконную агитацию на выборах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому штрафы за незаконную агитацию на выборах увеличиваются, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Для граждан штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах вырастут с нынешних одной-полутора тысяч до 5-20 тыс. руб. Для должностных лиц новые штрафы составят 30–50 тыс. руб. (вместо нынешних 2-5 тыс.), для юридических — от 100 тыс. руб. до полумиллиона (в настоящее время 20–100 тыс. руб).», — говорится в сообщении.
Также в третьем чтении приняты поправки, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации, нарушающей закон. Согласно поправкам, у ЦИК появится право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах. При этом у владельца ресурса, который получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы исправить нарушение.