США оспорили отказ суда в экстрадиции Ассанжа из Великобритании

Ассанж находится в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона. Его защита утверждает, что условия содержания не позволяют ему подготовить материалы для дела, так как ему выдали ноутбук, на котором можно только читать, а не печатать. Кроме того, адвокатам запрещено видеться с ним лично из-за пандемии коронавируса. В очереди на видеоконференцсвязь придется ждать несколько месяцев.