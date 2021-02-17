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США оспорили отказ суда в экстрадиции Ассанжа из Великобритании

Ведомости

Власти США подали апелляцию на отказ суда в экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила подруга журналиста Стелла Морис.

«Правительство США в минувшую пятницу направило заявление в Высокий суд Лондона с просьбой разрешить обжаловать решение, вынесенное в прошлом месяце», — написала она.

Ранее, 4 января этого года, Лондонский суд отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа. Такое решение было мотивировано тем, что данная мера была бы «репрессивной» для основателя WikiLeaks из-за его слабого психологического здоровья. Кроме того, суд посчитал, что содержание в американской тюрьме может подтолкнуть Ассанжа к самоубийству.

Теперь адвокаты журналиста собираются ответить на основания для апелляции США. По словам Морис, они хотят попросить суд дать им больше времени подумать, подавать ли встречную апелляцию на решение суда от 4 января, чтобы оспорить те части, где суд не поддержал Ассанжа и аргументы в защиту прессы. Предполагается, что встречная апелляция даст возможность «должным образом» очистить имя основателя WikiLeaks.

Морис отметила, что соратники Ассанжа рассматривают его экстрадицию как попытку криминализировать журналистику, причем не только в США, но и по всему миру. Дело против Ассанжа они считают политическим и нарушающим права человека.

Ассанж находится в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона. Его защита утверждает, что условия содержания не позволяют ему подготовить материалы для дела, так как ему выдали ноутбук, на котором можно только читать, а не печатать. Кроме того, адвокатам запрещено видеться с ним лично из-за пандемии коронавируса. В очереди на видеоконференцсвязь придется ждать несколько месяцев.

В 2010 г. Ассанж опубликовал секретные документы госдепартамента США и материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В США его обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии конфиденциальных сведений. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ассанж около семи лет жил в посольстве Эквадора. В апреле 2019 г. лондонская полиция арестовала его после того, как он был вынужден покинуть здание диппредставительства. США требуют его экстрадиции из Великобритании.

Ранее теперь уже бывший президент США Дональд Трамп предложил помиловать Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. В письмах содержалась информация о выдвижении Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США от демократической партии вместо Берни Сандерса в обход установленного регламента.

Ранее по теме: Лондонский суд отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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