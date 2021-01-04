Лондонский суд отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа
Лондонский суд постановил отклонить запрос США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает AP.
Британская сторона считает, что экстрадиция Ассанжа будет «репрессивной» из-за его слабого психологического здоровья, а содержание в американской тюрьме может подтолкнуть Ассанжа к самоубийству, заявила окружной судья Ванесса Барайцер.
Как отмечает агентство, правительство США намерено обжаловать это решение, адвокаты же Ассанжа рассчитывают потребовать его освобождения из лондонской тюрьмы, где он содержится уже более полутора лет.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил помиловать Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. В письмах содержалась информация о выдвижении Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США от демократической партии вместо Берни Сандерса в обход установленного регламента.
В 2010 г. Ассанж опубликовал секретные документы госдепартамента США и материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В США его обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии конфиденциальных сведений. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Ассанж около семи лет жил в посольстве Эквадора. В апреле 2019 г. лондонская полиция арестовала его после того, как он был вынужден покинуть здание диппредставительства. США требуют его экстрадиции из Великобритании. Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет одобрить министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Но адвокаты Ассанжа смогут оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека. В случае если в экстрадиции будет отказано, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения.