Вакцину «Спутник V» зарегистрировали сразу в трех странах Африки
Регуляторы Анголы, Джибути и Республики Конго одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго», — говорится в сообщении. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
«Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек», — добавили в пресс-службе РФПИ.
Ранее, 1 марта, вакцина была зарегистрирована во второй после Венгрии стране Евросоюза — Словакии. Регулятор Евросоюза пока не одобрил поданную российской стороной заявку на применение препарата на всей территории сообщества.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.