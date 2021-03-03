Препарат от коронавируса «Мир-19» испытают на 50 добровольцах
Препарат от коронавируса «Мир-19» в рамках второй фазы клинических исследований будут испытывать на 50 добровольцах, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала »Россия-24».
«Мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу на пациентах с коронавирусной инфекцией, 50 добровольцев», — цитирует ТАСС Скворцову.
Ранее сообщалось о первой фазе испытаний данного препарата. Отмечалось, что он основан на применении микроРНК, «блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт».
Как сообщала Скворцова, микроРНК безопасен для человека, он не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно поражает вирус и предотвращает наиболее тяжелые формы развития коронавируса.