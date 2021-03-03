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Препарат от коронавируса «Мир-19» испытают на 50 добровольцах

Ведомости

Препарат от коронавируса «Мир-19» в рамках второй фазы клинических исследований будут испытывать на 50 добровольцах, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала »Россия-24».

«Мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу на пациентах с коронавирусной инфекцией, 50 добровольцев», — цитирует ТАСС Скворцову.

Ранее сообщалось о первой фазе испытаний данного препарата. Отмечалось, что он основан на применении микроРНК, «блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт».

Как сообщала Скворцова, микроРНК безопасен для человека, он не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно поражает вирус и предотвращает наиболее тяжелые формы развития коронавируса.

Ранее по теме: Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса «Мир-19»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных