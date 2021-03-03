Фонд президентских грантов направит еще 1,6 млрд рублей на поддержку НКО

Исходя из этого, только на грантовую поддержку социально ориентированных НКО на региональном уровне в 2021 г. направят свыше 4,5 млрд руб. Кроме того, по итогам проводимых фондом президентских грантов среди таких организаций в 2021 г. распределят прямые гранты в объеме более 8 млрд руб.