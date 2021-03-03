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Фонд президентских грантов направит еще 1,6 млрд рублей на поддержку НКО

Ведомости

Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд руб. на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в российских субъектах в 2021 г., сообщает пресс-служба фонда.

«О заинтересованности в сотрудничестве с фондом по вопросам совершенствования механизмов грантовой поддержки некоммерческих организаций заявили все субъекты Российской Федерации. 84 из них запросили у фонда софинансирование (все, кроме Москвы)», — сообщили в Фонде президентских грантов.

Всего на такую поддержку в регионах в 2021 г. предусмотрено 2,9 млрд руб.

«По решению Координационного комитета Фонд президентских грантов добавит к этой сумме софинансирование в размере 1,6 млрд рублей, которое распределено между 84 субъектами Российской Федерации», — отметили в пресс-службе Фонда.

Исходя из этого, только на грантовую поддержку социально ориентированных НКО на региональном уровне в 2021 г. направят свыше 4,5 млрд руб. Кроме того, по итогам проводимых фондом президентских грантов среди таких организаций в 2021 г. распределят прямые гранты в объеме более 8 млрд руб.

Софинансирование выделяется организациям в российских субъектах при условии оказания ими поддержки НКО исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов, подчеркнули в Фонде. 

Ранее по теме: Крупнейшими получателями грантов для НКО стали проекты Башмета и Союза кинематографистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных