Фонд президентских грантов направит еще 1,6 млрд рублей на поддержку НКО
Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд руб. на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в российских субъектах в 2021 г., сообщает пресс-служба фонда.
«О заинтересованности в сотрудничестве с фондом по вопросам совершенствования механизмов грантовой поддержки некоммерческих организаций заявили все субъекты Российской Федерации. 84 из них запросили у фонда софинансирование (все, кроме Москвы)», — сообщили в Фонде президентских грантов.
Всего на такую поддержку в регионах в 2021 г. предусмотрено 2,9 млрд руб.
«По решению Координационного комитета Фонд президентских грантов добавит к этой сумме софинансирование в размере 1,6 млрд рублей, которое распределено между 84 субъектами Российской Федерации», — отметили в пресс-службе Фонда.
Исходя из этого, только на грантовую поддержку социально ориентированных НКО на региональном уровне в 2021 г. направят свыше 4,5 млрд руб. Кроме того, по итогам проводимых фондом президентских грантов среди таких организаций в 2021 г. распределят прямые гранты в объеме более 8 млрд руб.
Софинансирование выделяется организациям в российских субъектах при условии оказания ими поддержки НКО исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов, подчеркнули в Фонде.