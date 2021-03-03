Верховная рада поддержала выход Украины из московского часового пояса
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «Об исчислении времени на Украине», предполагающий отмену сезонного перевода часов и внедрение понятия единого киевского времени, которое на час отличается от московского. За принятие документа проголосовали 277 депутатов, следует из сообщения на сайте парламента.
«За» — 277 народных депутатов Украины», — говорится в сообщении. Законопроект направлен на защиту здоровья населения, так как перевод времени на «летнее» и «зимнее» приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии, объяснил первый заместитель председателя рады Руслан Стефанчук.
Изложенный в документе подход, по мнению депутата, соответствует мировой практике: 140 стран никогда не пользовались сезонным временем или отказались от него. Кроме того, перевод времени не способствует энергосбережению.
Согласно пояснительной записке, инициатива также призвана обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, «поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора — Российской Федерации».
«Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит и укрепить позиции безопасности Украины, и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — объяснили авторы.