Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Верховная рада поддержала выход Украины из московского часового пояса

Ведомости

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «Об исчислении времени на Украине», предполагающий отмену сезонного перевода часов и внедрение понятия единого киевского времени, которое на час отличается от московского. За принятие документа проголосовали 277 депутатов, следует из сообщения на сайте парламента.

«За» — 277 народных депутатов Украины», — говорится в сообщении. Законопроект направлен на защиту здоровья населения, так как перевод времени на «летнее» и «зимнее» приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии, объяснил первый заместитель председателя рады Руслан Стефанчук.

Изложенный в документе подход, по мнению депутата, соответствует мировой практике: 140 стран никогда не пользовались сезонным временем или отказались от него. Кроме того, перевод времени не способствует энергосбережению. 

Согласно пояснительной записке, инициатива также призвана обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, «поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора — Российской Федерации». 

«Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит и укрепить позиции безопасности Украины, и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — объяснили авторы. 

Ранее по теме: Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных