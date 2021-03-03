Верховная рада поддержала выход Украины из московского часового пояса

«За» — 277 народных депутатов Украины», — говорится в сообщении. Законопроект направлен на защиту здоровья населения, так как перевод времени на «летнее» и «зимнее» приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии, объяснил первый заместитель председателя рады Руслан Стефанчук.