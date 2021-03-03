В столичном регионе Италии заявили о готовности производить «Спутник V»
Ряд предприятий столичного региона Италии Лацио готовы к производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на советника по здравоохранению правительства области Алессио д’Амато.
«Новому правительству был представлен план с указанием подходящих для производства вакцин предприятий, и четыре из них находятся в нашем регионе», — сказал он, добавив, что речь идет о производстве и вакцины на базе аденовирусов, как «Спутник V».
Власти региона обратились к Итальянскому агентству по лекарствам (Aifa) с просьбой провести экстренную процедуру одобрения препаратов.
«В настоящий момент мы считаем приоритетным гарантировать скорейшую иммунизацию населения. И это должно превалировать над геополитическими соображениями. Нас не очень интересует сейчас, откуда происходит вакцина, важно, чтобы она была эффективной и безопасной. А авторитетных научных свидетельств этого [эффективности "Спутника V"] достаточно», — отметил д’Амато.
«Если у нас будет возможность или приобрести, или производить эту вакцину, мы ею сразу воспользуемся», — добавил он.
При этом в Aifa ранее сообщали агентству, что не собираются прибегать к экстренной процедуре одобрения «Спутника V» до решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).
Ранее, 1 марта, вакцина была зарегистрирована во второй после Венгрии стране Евросоюза — Словакии.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.