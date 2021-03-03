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В столичном регионе Италии заявили о готовности производить «Спутник V»

Ведомости

Ряд предприятий столичного региона Италии Лацио готовы к производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на советника по здравоохранению правительства области Алессио д’Амато.

«Новому правительству был представлен план с указанием подходящих для производства вакцин предприятий, и четыре из них находятся в нашем регионе», — сказал он, добавив, что речь идет о производстве и вакцины на базе аденовирусов, как «Спутник V».

Власти региона обратились к Итальянскому агентству по лекарствам (Aifa) с просьбой провести экстренную процедуру одобрения препаратов.

«В настоящий момент мы считаем приоритетным гарантировать скорейшую иммунизацию населения. И это должно превалировать над геополитическими соображениями. Нас не очень интересует сейчас, откуда происходит вакцина, важно, чтобы она была эффективной и безопасной. А авторитетных научных свидетельств этого [эффективности "Спутника V"] достаточно», — отметил д’Амато.

«Если у нас будет возможность или приобрести, или производить эту вакцину, мы ею сразу воспользуемся», — добавил он.

При этом в Aifa ранее сообщали агентству, что не собираются прибегать к экстренной процедуре одобрения «Спутника V» до решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Ранее, 1 марта, вакцина была зарегистрирована во второй после Венгрии стране Евросоюза — Словакии.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. 

Ранее по теме: Вакцину «Спутник V» зарегистрировали сразу в трех странах Африки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных