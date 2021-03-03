Ученые обнаружили «долгий» коронавирус у пациентов со слабым иммунитетом

У людей с ослабленным иммунитетом коронавирус может сохраняться более полугода, выяснила группа американских ученых из университетов разных штатов. Они обнаружили пациента с острой формой лейкемии, который оставался заразен даже на 250 день после выявления у него COVID-19 и к моменту публикации исследования. При этом вирус в организме этого человека из возрастной группы 20-25 лет приобрел несколько мутаций, одна из которых встречается в геноме британского штамма.