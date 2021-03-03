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Ученые обнаружили «долгий» коронавирус у пациентов со слабым иммунитетом

Ведомости

У людей с ослабленным иммунитетом коронавирус может сохраняться более полугода, выяснила группа американских ученых из университетов разных штатов. Они обнаружили пациента с острой формой лейкемии, который оставался заразен даже на 250 день после выявления у него COVID-19 и к моменту публикации исследования. При этом вирус в организме этого человека из возрастной группы 20-25 лет приобрел несколько мутаций, одна из которых встречается в геноме британского штамма.

«Растет озабоченность по поводу того, что люди с подавленным иммунитетом, инфицированные SARS-CoV-2, могут служить резервуаром для накопления мутаций и последующего появления новых штаммов, способных уклоняться от иммунных реакций», — предупредили авторы исследования, которое опубликовано на портале medRxiv.

У двух других пациентов — мальчика и девочки младше 5 лет — вирус в организме сохранялся менее длительное время: 91 день и 230 дней соответственно. Однако это значительно меньше стандартных 10 дней с момента появления симптомов, после которых большинство пациентов с COVID-19 обычно перестает быть заразными, отметили ученые.

Острая B-клеточная лейкемия — одна из форм рака крови — была у всех троих человек. При этом заболевании организм почти не производит здоровые B-клетки, отвечающие за выработку антител и работу адаптивного иммунитета.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии, начавшейся в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань, коронавирус был выявлен более чем у 114,9 млн жителей планеты. Из них свыше 2,5 млн человек скончались. Большинство зараженных проживает в США — 28,7 млн. Там умерли более 517 тыс. граждан с подтвержденным COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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