Ученые обнаружили «долгий» коронавирус у пациентов со слабым иммунитетом
У людей с ослабленным иммунитетом коронавирус может сохраняться более полугода, выяснила группа американских ученых из университетов разных штатов. Они обнаружили пациента с острой формой лейкемии, который оставался заразен даже на 250 день после выявления у него COVID-19 и к моменту публикации исследования. При этом вирус в организме этого человека из возрастной группы 20-25 лет приобрел несколько мутаций, одна из которых встречается в геноме британского штамма.
«Растет озабоченность по поводу того, что люди с подавленным иммунитетом, инфицированные SARS-CoV-2, могут служить резервуаром для накопления мутаций и последующего появления новых штаммов, способных уклоняться от иммунных реакций», — предупредили авторы исследования, которое опубликовано на портале medRxiv.
У двух других пациентов — мальчика и девочки младше 5 лет — вирус в организме сохранялся менее длительное время: 91 день и 230 дней соответственно. Однако это значительно меньше стандартных 10 дней с момента появления симптомов, после которых большинство пациентов с COVID-19 обычно перестает быть заразными, отметили ученые.
Острая B-клеточная лейкемия — одна из форм рака крови — была у всех троих человек. При этом заболевании организм почти не производит здоровые B-клетки, отвечающие за выработку антител и работу адаптивного иммунитета.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии, начавшейся в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань, коронавирус был выявлен более чем у 114,9 млн жителей планеты. Из них свыше 2,5 млн человек скончались. Большинство зараженных проживает в США — 28,7 млн. Там умерли более 517 тыс. граждан с подтвержденным COVID-19.