Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
Женская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4x5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, передает ТАСС. Соревнования прошли в немецком Оберстдорфе.
Первое место заняла сборная Норвегии. Команда преодолела дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третьего места удостоена сборная Финляндии. В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При церемонии награждения спортсменов будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта вместо гимна России.
Российские спортсмены отстранены от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.