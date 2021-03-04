Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При церемонии награждения спортсменов будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта вместо гимна России.