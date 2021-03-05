В Кремле оценили сообщения о новых санкциях США из-за химоружия

«Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по конвенции о запрещении химического оружия. Конечно же в России понимают это, учитывают это и прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — добавил он.