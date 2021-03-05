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В Кремле оценили сообщения о новых санкциях США из-за химоружия

Ведомости

США, анонсируя очередные санкции против России, исходят из безосновательных и голословных обвинений России в наличии у нее химического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы тщательно фиксируем подобные сообщения. Они пока являются ничем иным как сообщениями СМИ. Вместе с тем мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России, в том, что якобы на ее территории опять же якобы имеется химическое оружие», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул: Россия давно уничтожила запасы химоружия. Никаких реальных данных, свидетельствующих о его наличии, быть не может, отметил он.

«Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по конвенции о запрещении химического оружия. Конечно же в России понимают это, учитывают это и прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об обсуждении США и Великобританией дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Одной из причин введения ограничительных мер, как отмечают источники агентства, может стать препятствование расследованию возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального со стороны России. Ограничения могут ввести также, если будет обнаружено, что Россия «снова нарушит запрет на применение химического оружия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных