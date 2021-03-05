В Кремле оценили сообщения о новых санкциях США из-за химоружия
США, анонсируя очередные санкции против России, исходят из безосновательных и голословных обвинений России в наличии у нее химического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы тщательно фиксируем подобные сообщения. Они пока являются ничем иным как сообщениями СМИ. Вместе с тем мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России, в том, что якобы на ее территории опять же якобы имеется химическое оружие», — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул: Россия давно уничтожила запасы химоружия. Никаких реальных данных, свидетельствующих о его наличии, быть не может, отметил он.
«Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по конвенции о запрещении химического оружия. Конечно же в России понимают это, учитывают это и прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — добавил он.
Ранее агентство Bloomberg сообщило об обсуждении США и Великобританией дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Одной из причин введения ограничительных мер, как отмечают источники агентства, может стать препятствование расследованию возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального со стороны России. Ограничения могут ввести также, если будет обнаружено, что Россия «снова нарушит запрет на применение химического оружия».