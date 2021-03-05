На следующей неделе в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы
В Москве в середине следующей недели ожидается резкое похолодание, в ночь на 10 марта температура воздуха опустится до -20℃, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Во вторник температура будет колебаться от минус семи до -12℃, а в среду — до -10℃. В эти дни будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Самой холодной будет ночь со вторника на среду: температура опустится до -22℃», — говорится в сообщении.
В субботу, 6 марта, ожидается около -4℃, без существенных осадков, 7 марта потеплеет до 0℃ и пройдет небольшой снег, при этом порывы ветра могут достигать 18 м/с. 8 марта ожидается небольшой снег и до -6℃.