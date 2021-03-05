На следующей неделе в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы

«Во вторник температура будет колебаться от минус семи до -12℃, а в среду — до -10℃. В эти дни будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Самой холодной будет ночь со вторника на среду: температура опустится до -22℃», — говорится в сообщении.