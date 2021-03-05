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На следующей неделе в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы

Ведомости

В Москве в середине следующей недели ожидается резкое похолодание, в ночь на 10 марта температура воздуха опустится до -20℃, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во вторник температура будет колебаться от минус семи до -12℃, а в среду — до -10℃. В эти дни будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Самой холодной будет ночь со вторника на среду: температура опустится до -22℃», — говорится в сообщении.

В субботу, 6 марта, ожидается около -4℃, без существенных осадков, 7 марта потеплеет до 0℃ и пройдет небольшой снег, при этом порывы ветра могут достигать 18 м/с. 8 марта ожидается небольшой снег и до -6℃.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных