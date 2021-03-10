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Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

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Народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла в больнице в Москве, сообщила ее экс-администратор Галина Горбенко. Ей было 95 лет.

«Людмила Алексеевна скончалась», — приводят слова Горбенко «РИА Новости».

Точную причину смерти бывшая администратор артистки не назвала. Однако известно, что в конце февраля этого года Лядову госпитализировали с COVID-19 в московскую клиническую больницу №52. Позже состояние знаменитости ухудшилось, в связи с чем ее поместили в реанимацию.

Лядова родилась 29 марта 1925 г. в Свердловске в семье музыкантов и с детства занималась музыкой. За свою карьеру написала песни, которые затем исполнили Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха и другие. Лядова имела множество званий и наград. Звание народной артистки РСФСР она получила в конце 1984 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных