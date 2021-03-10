Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Лядова родилась 29 марта 1925 г. в Свердловске в семье музыкантов и с детства занималась музыкой. За свою карьеру написала песни, которые затем исполнили Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха и другие. Лядова имела множество званий и наград. Звание народной артистки РСФСР она получила в конце 1984 г.