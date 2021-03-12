Президент Армении госпитализирован из-за осложнений после коронавируса

Президент Армении Армен Саркисян проходит обследование из-за появившихся осложнений после перенесенного коронавируса, сказали «РИА Новости» в администрации главы государства. Ранее о его госпитализации сообщила местная газета «Грапарак». По ее данным, у Саркисяна возникли проблемы с сердцем.