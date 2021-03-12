Президент Армении госпитализирован из-за осложнений после коронавируса
Президент Армении Армен Саркисян проходит обследование из-за появившихся осложнений после перенесенного коронавируса, сказали «РИА Новости» в администрации главы государства. Ранее о его госпитализации сообщила местная газета «Грапарак». По ее данным, у Саркисяна возникли проблемы с сердцем.
«В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре "Астхик", — передает агентство слова собеседника.
Ранее Саркисян дважды отклонил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность нового начальника Генштаба вооруженных сил республики.
10 марта пресс-служба армянского правительства объявила об увольнении главы Генштаба «в законном порядке»: «возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром».