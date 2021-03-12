В Гидрометцентре пообещали москвичам потепление
В воскресенье, 14 марта, в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 4-6°C тепла, а на следующей неделе погода будет спокойной и мягкой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Температура воздуха в воскресенье повысится до 4-6°C тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель», — цитирует «Интерфакс» Вильфанда.
По его словам, сильных осадков и морозов на следующей неделе не ожидается.
«В течение следующей недели температура будет достаточно однородная: начиная со среды, 17 марта, ночью с небольшим минусом, а днем около нулевой отметки. Такой мягкий, спокойный режим», — сообщил Вильфанд.
Резкое понижение температуры воздуха в Москве на этой неделе Вильфанд назвал «зимним аккордом», отметив, что «до конца марта зима и весна еще будут сталкиваться между собой».