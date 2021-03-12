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Роспотребнадзор назвал долю переболевших коронавирусом жителей Санкт-Петербурга

Ведомости

Около 7% жителей Санкт-Петербурга переболели коронавирусом, но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, заявила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 378 705 случаев заражения COVID-19, это около семи процентов от совокупного населения», — сказала Башкетова. Она отметила, что с января заболеваемость в городе находится на плато и имеющегося числа переболевших недостаточно для формирования коллективного иммунитета, поэтому необходимо активнее проводить вакцинацию.

«Для формирования иммунной прослойки нужно вакцинироваться. Провакцинировано сейчас более 288 тыс. человек, в том числе закончили вакцинацию 167 тыс. человек», — пояснила Башкетова.

По данным оперштаба на 12 марта, В России за последние сутки зафиксировано 9794 новых случая коронавируса. Таким образом, ежедневный прирост заболевших уже четвертый день держится на отметке ниже 10 тыс. человек, что соответствует значениям сентября-октября 2020 г.

Ранее по теме: В России четвертый день подряд выявили менее 10 000 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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