Роспотребнадзор назвал долю переболевших коронавирусом жителей Санкт-Петербурга

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 378 705 случаев заражения COVID-19, это около семи процентов от совокупного населения», — сказала Башкетова. Она отметила, что с января заболеваемость в городе находится на плато и имеющегося числа переболевших недостаточно для формирования коллективного иммунитета, поэтому необходимо активнее проводить вакцинацию.