Роспотребнадзор назвал долю переболевших коронавирусом жителей Санкт-Петербурга
Около 7% жителей Санкт-Петербурга переболели коронавирусом, но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, заявила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 378 705 случаев заражения COVID-19, это около семи процентов от совокупного населения», — сказала Башкетова. Она отметила, что с января заболеваемость в городе находится на плато и имеющегося числа переболевших недостаточно для формирования коллективного иммунитета, поэтому необходимо активнее проводить вакцинацию.
«Для формирования иммунной прослойки нужно вакцинироваться. Провакцинировано сейчас более 288 тыс. человек, в том числе закончили вакцинацию 167 тыс. человек», — пояснила Башкетова.
По данным оперштаба на 12 марта, В России за последние сутки зафиксировано 9794 новых случая коронавируса. Таким образом, ежедневный прирост заболевших уже четвертый день держится на отметке ниже 10 тыс. человек, что соответствует значениям сентября-октября 2020 г.