Российские хоккеисты выступят на ЧМ под гимном IIHF
Хоккеисты сборной России будут выступать на предстоящем чемпионате мира в Риге под гимном Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента организации Рене Фазеля.
«На форме будет изображен логотип Олимпийского комитета России. А в случае побед сборной России будет играть гимн IIHF», — сказал Фазель журналистам.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что он отказал российским спортсменам использовать на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна России.
В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом — до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России.