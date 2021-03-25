Рогозин выложил спутниковый снимок застрявшего в Суэцком канале судна

Ранее Питер Бердовски, руководитель компании Boskalis, которая пытается снять судно с мели, в эфире нидерландского телеканала NOS заявил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться с нескольких дней до нескольких недель. Он объяснил это тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет. Теперь специалисты компании планируют снять с Ever Given лишний балласт, грузы, топливо и воду, одновременно вымывая грунт из-под киля судна, чтобы усилиями буксиров столкнуть с мели.