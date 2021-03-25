Рогозин выложил спутниковый снимок застрявшего в Суэцком канале судна
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram снятую спутником фотографию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза.
«Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки Роскосмоса», — отметил Рогозин.
Контейнеровоз Ever Given длинной 400 метров — одно из крупнейших судов своего класса, направлялся из Китая в Роттердам под флагом Панамы. Проходя через Суэцкий канал в условиях песчаной бури он отклонился от курса и 23 марта сел на мель, заблокировав движение. 25 марта канал закрыли для навигации.
Из-за блокировки движения судов по Суэцкому каналу, в том числе танкеров с арабской нефтью, цены на нее за сутки после инцидента выросли больше, чем на 5%.
Ранее Питер Бердовски, руководитель компании Boskalis, которая пытается снять судно с мели, в эфире нидерландского телеканала NOS заявил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться с нескольких дней до нескольких недель. Он объяснил это тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет. Теперь специалисты компании планируют снять с Ever Given лишний балласт, грузы, топливо и воду, одновременно вымывая грунт из-под киля судна, чтобы усилиями буксиров столкнуть с мели.