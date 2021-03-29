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Двух сотрудников Минпромторга задержали по делу о взятке

Ведомости

Правоохранительные органы задержали двух сотрудников отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Бандуров Андрей Александрович, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега — консультант того же отдела Гериев Сослан Валерьевич. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), — рассказал источник.

При этом собеседник агентства не уточнил деталей уголовного дела, которое расследуется в отношении чиновников.

В Хамовническом суде Москвы агентству сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая. Избранная им мера пресечения пока не обжалована, добавили в суде.

В Минпромторге подтвердили информацию о задержании двух сотрудников ведомства. Противоправные действия, по данным пресс-службы министерства, были пресечены сотрудниками управления «П» СЭБ ФСБ России при содействии самого ведомства.

«Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона», — рассказали агентству в Минпромторге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных