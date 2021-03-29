Двух сотрудников Минпромторга задержали по делу о взятке
Правоохранительные органы задержали двух сотрудников отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Бандуров Андрей Александрович, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега — консультант того же отдела Гериев Сослан Валерьевич. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), — рассказал источник.
При этом собеседник агентства не уточнил деталей уголовного дела, которое расследуется в отношении чиновников.
В Хамовническом суде Москвы агентству сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая. Избранная им мера пресечения пока не обжалована, добавили в суде.
В Минпромторге подтвердили информацию о задержании двух сотрудников ведомства. Противоправные действия, по данным пресс-службы министерства, были пресечены сотрудниками управления «П» СЭБ ФСБ России при содействии самого ведомства.
«Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона», — рассказали агентству в Минпромторге.