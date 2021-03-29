Двух сотрудников Минпромторга задержали по делу о взятке

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Бандуров Андрей Александрович, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега — консультант того же отдела Гериев Сослан Валерьевич. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), — рассказал источник.