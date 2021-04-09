Суд обязал изменить Уголовный кодекс для защиты жертв домашнего насилия

Суд начал проверку конституционности положений ст. 116.1 УК РФ в связи с жалобой жительницы села Оренбургской области Людмилы Саковой, которая систематически подвергалась побоям со стороны своего брата. В 2018 г. мужчина был привлечен к административной ответственности, а за повторное деяние — к уголовной. Однако, когда он снова сделал это уже в октябре 2019 г., имея при этом неснятую и непогашенную судимость, его привлекли лишь к административной ответственности.