Суд обязал изменить Уголовный кодекс для защиты жертв домашнего насилия
Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей Конституции страны статью 116.1 Уголовного кодекса (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и обязал внести в Уголовный кодекс изменения. Об этом сообщается на сайте суда со ссылкой на соответствующее постановление.
«Законодателю надлежит внести в УК РФ изменения, а также установить компенсаторный механизм для потерпевших, в делах которых — с момента вступления в силу этого постановления и до введения в действие соответствующих изменений — будет применяться оспоренная норма», — сказано в заявлении.
Суд начал проверку конституционности положений ст. 116.1 УК РФ в связи с жалобой жительницы села Оренбургской области Людмилы Саковой, которая систематически подвергалась побоям со стороны своего брата. В 2018 г. мужчина был привлечен к административной ответственности, а за повторное деяние — к уголовной. Однако, когда он снова сделал это уже в октябре 2019 г., имея при этом неснятую и непогашенную судимость, его привлекли лишь к административной ответственности.
В соответствии со ст. 116.1 УК РФ, повторное совершение побоев наказывается уголовно только в том случае, если оно было совершено в период действия административного наказания. Потом же это вновь квалифицируется как административное правонарушение даже при наличии неснятой и непогашенной судимости.
«Разделив ответственность за побои в зависимости от их совершения впервые или повторно, законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности, указывает на устойчивость поведения виновного и склонность к разрешению конфликтов насилием», — пояснил КС. Он также отметил, что насилие над одним и тем же человеком указывает на недостаточность административных мер и невыполнение государством своих обязанностей по защите личности.
В феврале 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым побои, совершенные впервые, были переквалифицированы из уголовного преступления в административные правонарушения. Побоями в данном случае считаются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий».