Путин впервые прокомментировал закон о домашнем насилии
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что еще не читал законопроект о домашнем насилии, но ему подробно о нем рассказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Отношение президента к нему «смешанное».
Путин вспомнил, что раньше с проблемой домашнего насилия обращались в месткомы и парткомы, но добавил, что не знает, давало ли это какой-то позитивный эффект. Действующее законодательство предусматривает наказание за такие правонарушения, отметил президент, и можно пользоваться им. Необходимость нового закона нужно обсуждать спокойно, попробовать спрогнозировать результаты его принятия и после этого принять решение, считает он.
«Это признак очень низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы»
Президент также прокомментировал опрос ВЦИОМа, который показал, что 70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия. «Я не очень понимаю, люди именно за этот закон или против насилия», – сказал президент, подчеркнув, что он против насилия.
В конце ноября на сайте Совета Федерации был опубликован проект закона о домашнем насилии. Матвиенко обещала, что в ближайшее время документ внесут в Госдуму. РПЦ призывала не принимать этот законопроект. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что у него пока нет окончательной позиции по этому вопросу.