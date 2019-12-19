Путин впервые прокомментировал закон о домашнем насилии

Путин вспомнил, что раньше с проблемой домашнего насилия обращались в месткомы и парткомы, но добавил, что не знает, давало ли это какой-то позитивный эффект. Действующее законодательство предусматривает наказание за такие правонарушения, отметил президент, и можно пользоваться им. Необходимость нового закона нужно обсуждать спокойно, попробовать спрогнозировать результаты его принятия и после этого принять решение, считает он.