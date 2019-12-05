Медведев впервые прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Премьер Дмитрий Медведев заявил, что у него пока нет окончательной позиции по законопроекту о домашнем насилии. При этом он признал, что проблема домашнего насилия в России действительно существует и на нее надо реагировать.
«Если люди жалуются — значит домашнее насилие есть. Значит эта тема существует <…> В 21-ом веке никого не может утешить формула «бьет значит любит», – сказал Медведев в интервью 20 телеканалам (трансляцию ведет телеканал «Россия 24»).
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