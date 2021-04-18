В Праге задержали семь человек, обливших кетчупом ограждение посольства России

О новых уликах, которые якобы указывают на причастность России к взрыву, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. МИД страны принял решение выслать в течение 48 часов из страны 18 сотрудников российского посольства, которые, по данным чешских спецслужб, являются офицерами российской разведки. Кроме того, первый вице-премьер Ян Гамачек отменил свой визит в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».