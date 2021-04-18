В Праге задержали семь человек, обливших кетчупом ограждение посольства России
Полиция Праги задержала ночью семь человек, которые облили кетчупом стены вокруг посольства России, пишет местное издание Novinky.
Как рассказал один из задержанных, кетчуп должен символизировать кровь жертв взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г., к которому, как заявили ранее чешские власти, может быть причастна российская разведка.
О новых уликах, которые якобы указывают на причастность России к взрыву, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. МИД страны принял решение выслать в течение 48 часов из страны 18 сотрудников российского посольства, которые, по данным чешских спецслужб, являются офицерами российской разведки. Кроме того, первый вице-премьер Ян Гамачек отменил свой визит в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Позднее Гамачек сообщил в Twitter, что планирует обсудить дело о взрыве в Врбетице на встрече с главами МИД Евросоюза в понедельник.