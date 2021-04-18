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В Праге задержали семь человек, обливших кетчупом ограждение посольства России

Ведомости

Полиция Праги задержала ночью семь человек, которые облили кетчупом стены вокруг посольства России, пишет местное издание Novinky.

Как рассказал один из задержанных, кетчуп должен символизировать кровь жертв взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г., к которому, как заявили ранее чешские власти, может быть причастна российская разведка.

О новых уликах, которые якобы указывают на причастность России к взрыву, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. МИД страны принял решение выслать в течение 48 часов из страны 18 сотрудников российского посольства, которые, по данным чешских спецслужб, являются офицерами российской разведки. Кроме того, первый вице-премьер Ян Гамачек отменил свой визит в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Позднее Гамачек сообщил в Twitter, что планирует обсудить дело о взрыве в Врбетице на встрече с главами МИД Евросоюза в понедельник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных