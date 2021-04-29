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Роспотребнадзор допустил осложнение ситуации с коронавирусом к осени

Ведомости

Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени ситуация с заболеваемостью может усложниться, заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования», – сказала Попова (цитата по ТАСС).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением коронавируса продолжает осложняться. Мэр Москвы Сергей Собянин также предположил, что ситуация с заболеваемостью осенью может усложниться.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, в России за сутки выявили 9284 новых случая коронавируса, 8442 человека выздоровели, 364 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн заражений и свыше 109 000 летальных исходов. Наибольшая заболеваемость отмечается в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее по теме: Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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