Путин призвал к справедливому отношению к вакцинам из России в Европе
Президент России Владимир Путин призвал представителей французского бизнеса повлиять на обеспечение справедливого отношения к российским разработкам в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Франко-российской торгово-промышленной палаты Павла Шинского.
«Президент призывал российско-французских инвесторов также повлиять на те существующие европейские регуляционные механизмы и службы для того, чтобы они обеспечили российским разработкам, продуктам и товарам такое же лояльное отношение, как французы в частности и иностранцы в целом получают в России», – сказал Шинский по итогам встречи президента России с представителями деловых кругов Франции.
По его словам, в ходе встречи обсуждалась закупка французским бизнесом российских вакцин от коронавируса. «Речь идет о закупке, локализации, может быть, даже о производстве "Спутника V" – нужно для этого – и президент это логично сформулировал – получить гарантию, что эти лекарства будут апробированы. Какой смысл вкладывать деньги в производство того, что, может быть, не получит санкцию на применение», – рассказал Шинский.
Европейское медицинское агентство (EMA) с начала марта рассматривает документы российской вакцины «Спутник V» для разрешения ее использования в ЕС. Препарат может получить одобрение в мае.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили более 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России зарегистрированы еще два вакцины – «Эпиваккорона» и «Ковивак».