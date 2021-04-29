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Путин призвал к справедливому отношению к вакцинам из России в Европе

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал представителей французского бизнеса повлиять на обеспечение справедливого отношения к российским разработкам в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Франко-российской торгово-промышленной палаты Павла Шинского.

«Президент призывал российско-французских инвесторов также повлиять на те существующие европейские регуляционные механизмы и службы для того, чтобы они обеспечили российским разработкам, продуктам и товарам такое же лояльное отношение, как французы в частности и иностранцы в целом получают в России», – сказал Шинский по итогам встречи президента России с представителями деловых кругов Франции.

По его словам, в ходе встречи обсуждалась закупка французским бизнесом российских вакцин от коронавируса. «Речь идет о закупке, локализации, может быть, даже о производстве "Спутника V" – нужно для этого – и президент это логично сформулировал – получить гарантию, что эти лекарства будут апробированы. Какой смысл вкладывать деньги в производство того, что, может быть, не получит санкцию на применение», – рассказал Шинский.

Европейское медицинское агентство (EMA) с начала марта рассматривает документы российской вакцины «Спутник V» для разрешения ее использования в ЕС. Препарат может получить одобрение в мае.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили более 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России зарегистрированы еще два вакцины – «Эпиваккорона» и «Ковивак». 

Ранее по теме: Меркель назвала условие закупки вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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