Путин призвал к справедливому отношению к вакцинам из России в Европе

По его словам, в ходе встречи обсуждалась закупка французским бизнесом российских вакцин от коронавируса. «Речь идет о закупке, локализации, может быть, даже о производстве "Спутника V" – нужно для этого – и президент это логично сформулировал – получить гарантию, что эти лекарства будут апробированы. Какой смысл вкладывать деньги в производство того, что, может быть, не получит санкцию на применение», – рассказал Шинский.