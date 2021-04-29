Минэнерго предложило наделить правительство правом ограничивать экспорт бензина
Минэнерго России предложило включить бензин и легкие дистилляты в перечень существенно важных для российского рынка товаров, что позволит правительству временно вводить запрет на их экспорт, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас на внутреннем рынке наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, а также высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива.
«В целях бесперебойного прохождения периодов массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке Российской Федерации предлагается дополнить перечень существенно важных для внутреннего рынка Российской Федерации товаров отдельными видами нефтепродуктов (бензинов и легких дистиллятов)... Дополнение перечня указанными нефтепродуктами позволит в случае крайней необходимости ввести временный запрет на экспорт и стабилизировать внутренний рынок топлива, не допустив роста цен на указанные нефтепродукты», — говорится в документе.
Из проекта следует, что ограничение может распространяться на бензин марок АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98, а также некоторые виды легких дистиллятов.
В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Ранее цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55 750 руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Позже цена стабилизировалась в районе 55 400 руб. за тонну.