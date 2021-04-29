Минэнерго предложило наделить правительство правом ограничивать экспорт бензина

В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Ранее цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55 750 руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Позже цена стабилизировалась в районе 55 400 руб. за тонну.