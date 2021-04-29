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Минэнерго предложило наделить правительство правом ограничивать экспорт бензина

Ведомости

Минэнерго России предложило включить бензин и легкие дистилляты в перечень существенно важных для российского рынка товаров, что позволит правительству временно вводить запрет на их экспорт, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас на внутреннем рынке наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, а также высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива.

«В целях бесперебойного прохождения периодов массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке Российской Федерации предлагается дополнить перечень существенно важных для внутреннего рынка Российской Федерации товаров отдельными видами нефтепродуктов (бензинов и легких дистиллятов)... Дополнение перечня указанными нефтепродуктами позволит в случае крайней необходимости ввести временный запрет на экспорт и стабилизировать внутренний рынок топлива, не допустив роста цен на указанные нефтепродукты», — говорится в документе.

Из проекта следует, что ограничение может распространяться на бензин марок АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98, а также некоторые виды легких дистиллятов.

В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Ранее цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55 750 руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Позже цена стабилизировалась в районе 55 400 руб. за тонну.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о подготовке к ограничению экспорта бензина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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