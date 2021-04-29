Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве характеризуется как напряженная, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели», – говорится в сообщении. Ведомство напомнило о сохраняющихся высоких рисках распространения коронавируса в Москве и рекомендовало москвичам провести праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий.
Специалисты Роспотребнадзора усилят контроль соблюдения мер профилактики коронавируса на различных объектах с 1 по 10 мая. По данным оперативного штаба на 29 апреля, в Москве за сутки выявили 3215 новых случаев коронавируса, 1954 человека выздоровели, 56 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1 млн заражений и свыше 18 000 летальных исходов.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.