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Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ведомости

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве характеризуется как напряженная, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели», – говорится в сообщении. Ведомство напомнило о сохраняющихся высоких рисках распространения коронавируса в Москве и рекомендовало москвичам провести праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий.

Специалисты Роспотребнадзора усилят контроль соблюдения мер профилактики коронавируса на различных объектах с 1 по 10 мая. По данным оперативного штаба на 29 апреля, в Москве за сутки выявили 3215 новых случаев коронавируса, 1954 человека выздоровели, 56 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1 млн заражений и свыше 18 000 летальных исходов. 

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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