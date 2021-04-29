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В Подмосковье с 1 мая запретят жарить шашлыки на природе

Ведомости

Особый противопожарный режим будет введен в Московской области с 1 мая, жителям будет запрещено разводить открытый огонь и жарить шашлыки на природе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«Жителям региона запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, в том числе при наведении порядка на приусадебном участке», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при установлении теплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров, подразделения пожарной охраны Подмосковья выезжают на тушение травы более 200 раз в сутки. Сотрудники МЧС, МВД и добровольцы регулярно проводят совместные рейдовые осмотры.

За нарушение требований пожарной безопасности предусматривается административная ответственность в виде штрафа, а в период действия особого противопожарного режима размер штрафных санкций увеличивается вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных