В Подмосковье с 1 мая запретят жарить шашлыки на природе

В ведомстве отметили, что при установлении теплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров, подразделения пожарной охраны Подмосковья выезжают на тушение травы более 200 раз в сутки. Сотрудники МЧС, МВД и добровольцы регулярно проводят совместные рейдовые осмотры.