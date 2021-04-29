В Подмосковье с 1 мая запретят жарить шашлыки на природе
Особый противопожарный режим будет введен в Московской области с 1 мая, жителям будет запрещено разводить открытый огонь и жарить шашлыки на природе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
«Жителям региона запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, в том числе при наведении порядка на приусадебном участке», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при установлении теплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров, подразделения пожарной охраны Подмосковья выезжают на тушение травы более 200 раз в сутки. Сотрудники МЧС, МВД и добровольцы регулярно проводят совместные рейдовые осмотры.
За нарушение требований пожарной безопасности предусматривается административная ответственность в виде штрафа, а в период действия особого противопожарного режима размер штрафных санкций увеличивается вдвое.