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Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

Ведомости

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погода в Москве в начале мая будет «не шашлычная», потепление ожидается только ко Дню Победы, передает «РИА Новости».

По его словам, в начале мая температура ночью ожидается от +1 до +6°C, днем — от +12 до +17°C, местами возможны дожди. При этом предполагается, что с 4-5 мая и до Дня Победы температура на один-два градуса превысит календарную норму. Будет от +5 до +10°C ночью и от +15 до +20°C днем.

Ранее Роструд сообщил, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными. В этом году 2 и 10 мая являются выходными, поскольку 1 и 9 мая выпадают на выходные дни.

14 апреля был повторен температурный рекорд 59-летней давности в Москве — к 14:00 воздух прогрелся до +20,8°C.

Ранее по теме: В Москве повторен температурный рекорд 59-летней давности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных