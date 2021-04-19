Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

По его словам, в начале мая температура ночью ожидается от +1 до +6°C, днем — от +12 до +17°C, местами возможны дожди. При этом предполагается, что с 4-5 мая и до Дня Победы температура на один-два градуса превысит календарную норму. Будет от +5 до +10°C ночью и от +15 до +20°C днем.