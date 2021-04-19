Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погода в Москве в начале мая будет «не шашлычная», потепление ожидается только ко Дню Победы, передает «РИА Новости».
По его словам, в начале мая температура ночью ожидается от +1 до +6°C, днем — от +12 до +17°C, местами возможны дожди. При этом предполагается, что с 4-5 мая и до Дня Победы температура на один-два градуса превысит календарную норму. Будет от +5 до +10°C ночью и от +15 до +20°C днем.
Ранее Роструд сообщил, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными. В этом году 2 и 10 мая являются выходными, поскольку 1 и 9 мая выпадают на выходные дни.
14 апреля был повторен температурный рекорд 59-летней давности в Москве — к 14:00 воздух прогрелся до +20,8°C.