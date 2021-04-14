В Москве повторен температурный рекорд 59-летней давности

Вчера столичное метеобюро сообщило, что в Москве побит абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений, к 13:00 воздух в городе прогрелся до плюс 21 градуса. В ближайшие дни значения средней суточной температуры в городе превысят климатическую норму на 10 градусов и более. Такая погода характерна для конца мая – начала июня, рассказали в метеобюро.