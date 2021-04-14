В Москве повторен температурный рекорд 59-летней давности
Температурный рекорд 59-летней давности повторен в Москве 14 апреля, к 14:00 воздух прогрелся до плюс 20,8 градуса, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.
«Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 14.00 воздух прогрелся до +20,8, что соответствует предыдущему рекорду 1962 года, когда метеорологи тоже зафиксировали +20,8», – сказал Тишковец, отметив, что окончательные данные будут получены после 21:00.
Вчера столичное метеобюро сообщило, что в Москве побит абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений, к 13:00 воздух в городе прогрелся до плюс 21 градуса. В ближайшие дни значения средней суточной температуры в городе превысят климатическую норму на 10 градусов и более. Такая погода характерна для конца мая – начала июня, рассказали в метеобюро.
Сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в летние месяцы температура воздуха в европейской части России будет близка к норме или незначительно превысит ее.