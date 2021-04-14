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В Москве повторен температурный рекорд 59-летней давности

Ведомости

Температурный рекорд 59-летней давности повторен в Москве 14 апреля, к 14:00 воздух прогрелся до плюс 20,8 градуса, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

«Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 14.00 воздух прогрелся до +20,8, что соответствует предыдущему рекорду 1962 года, когда метеорологи тоже зафиксировали +20,8», – сказал Тишковец, отметив, что окончательные данные будут получены после 21:00.

Вчера столичное метеобюро сообщило, что в Москве побит абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений, к 13:00 воздух в городе прогрелся до плюс 21 градуса. В ближайшие дни значения средней суточной температуры в городе превысят климатическую норму на 10 градусов и более. Такая погода характерна для конца мая – начала июня, рассказали в метеобюро.

Сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в летние месяцы температура воздуха в европейской части России будет близка к норме или незначительно превысит ее.

Ранее по теме: В Москве побит абсолютный температурный рекорд дня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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