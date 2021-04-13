В Москве побит абсолютный температурный рекорд дня

Синоптики не исключают, что 14 апреля в Москве также будет побит абсолютный рекорд дня 1962 г. – плюс 20,8 градусов. В этот день в столице прогнозируется потепление до плюс 22-23 градусов. В ближайшие дни значения средней суточной температуры в городе превысят климатическую норму на 10 градусов и более. Такая погода характерна для конца мая – начала июня, рассказали в метеобюро.