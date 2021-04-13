В Москве побит абсолютный температурный рекорд дня
Абсолютный рекорд температуры для 13 апреля установлен в Москве, к 13:00 воздух в городе прогрелся до плюс 21 градуса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
«Сегодня установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», – говорится в сообщении. Предыдущий рекорд дня был зафиксирован в 2008 г. – плюс 20,4 градуса.
Синоптики не исключают, что 14 апреля в Москве также будет побит абсолютный рекорд дня 1962 г. – плюс 20,8 градусов. В этот день в столице прогнозируется потепление до плюс 22-23 градусов. В ближайшие дни значения средней суточной температуры в городе превысят климатическую норму на 10 градусов и более. Такая погода характерна для конца мая – начала июня, рассказали в метеобюро.
Ранее директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов сообщил, что темпы потепления в России выше среднемировых. По его словам, ускорение изменения климата как минимум приведет к деградации вечной мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и на трассе Северного морского пути.