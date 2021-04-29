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Мэр Нью-Йорка анонсировал полное открытие города 1 июля

Ведомости

Ограничительные меры, введенные в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса, 1 июля этого года будут полностью сняты, заявил мэр города Билл де Блазио в эфире телеканала MSNBC, стенограмма его речи опубликована на сайте городской администрации.

«Мы планируем полностью открыть Нью-Йорк 1 июля. Мы готовы к открытию магазинов, к открытию бизнеса, офисов, театров в полном объеме», — сказал он.

Де Блазио пояснил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшается в городе ежедневно. Сейчас, по словам мэра, показатели суточного прироста заразившихся и госпитализированных сокращаются, что и дает основания для полного открытия.

Отдельное внимание глава Нью-Йорка обратил на темпы вакцинации в городе. По его словам, на данный момент жители сделали 6,3 млн прививок — в том числе благодаря тому, что точки вакцинации расположены повсеместно. «Мы многое делаем, чтобы достучаться до людей», — сказал де Блазио, призвав граждан вакцинироваться от коронавируса.

Ранее об «ошеломительном успехе» в борьбе с коронавирусом в США заявил президент страны Джо Байден. При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире по количеству заболевших COVID-19 за время пандемии: сейчас их 32,2 млн, из которых 574 400 умерли. Суточный прирост зараженных составил 55 100 случаев. Впрочем, это значительно меньше, чем на пике пандемии в январе, когда показатель достиг 300 300.

Ранее по теме: Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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