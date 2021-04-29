Мэр Нью-Йорка анонсировал полное открытие города 1 июля

Ранее об «ошеломительном успехе» в борьбе с коронавирусом в США заявил президент страны Джо Байден. При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире по количеству заболевших COVID-19 за время пандемии: сейчас их 32,2 млн, из которых 574 400 умерли. Суточный прирост зараженных составил 55 100 случаев. Впрочем, это значительно меньше, чем на пике пандемии в январе, когда показатель достиг 300 300.