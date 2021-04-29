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Власти Нидерландов разрешили провести «Евровидение» со зрителями

Ведомости

Правительство Нидерландов разрешило присутствие зрителей на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Роттердаме, сообщает газета De Telegraaf.

«По репетициям полуфинала и финала — будет допущено до 3500 человек до каждого шоу», — пишет издание. Ожидается, что продажи билетов на мероприятия песенного конкурса откроются в начале мая.

Уточняется, что полуфиналы «Евровидения» пройдут 18 и 20 мая, финал — 22 мая.

Ранее сообщалось, что конкурс «Евровидение-2021» состоится на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. От России будет выступать певица Манижа с песней «Русская женщина», в отношении которой Следственный комитет начал проверку.

Ранее по теме: ТАСС узнал о начале проверки СК песни Манижи для «Евровидения»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных