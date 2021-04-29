Власти Нидерландов разрешили провести «Евровидение» со зрителями
Правительство Нидерландов разрешило присутствие зрителей на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Роттердаме, сообщает газета De Telegraaf.
«По репетициям полуфинала и финала — будет допущено до 3500 человек до каждого шоу», — пишет издание. Ожидается, что продажи билетов на мероприятия песенного конкурса откроются в начале мая.
Уточняется, что полуфиналы «Евровидения» пройдут 18 и 20 мая, финал — 22 мая.
Ранее сообщалось, что конкурс «Евровидение-2021» состоится на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. От России будет выступать певица Манижа с песней «Русская женщина», в отношении которой Следственный комитет начал проверку.