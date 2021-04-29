Власти Нидерландов разрешили провести «Евровидение» со зрителями

Ранее сообщалось, что конкурс «Евровидение-2021» состоится на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. От России будет выступать певица Манижа с песней «Русская женщина», в отношении которой Следственный комитет начал проверку.