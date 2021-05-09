В Москве на Красной площади проходит парад Победы

Как отмечает ТАСС, в этом году по Красной площади пройдут 37 парадных пеших расчетов, в состав которых войдут военнослужащие, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. Всего в пешей части парада примут участие 12 000 человек.