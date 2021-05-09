В Москве на Красной площади проходит парад Победы
В Москве на Красной площади проходит военный парад в честь 76-й 76-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, на параде присутствует президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
Вместе с Путиным за парадом наблюдает и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Как отмечает ТАСС, в этом году по Красной площади пройдут 37 парадных пеших расчетов, в состав которых войдут военнослужащие, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. Всего в пешей части парада примут участие 12 000 человек.
Принимает парад Победы глава Минобороны Сергей Шойгу, а командует – главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.