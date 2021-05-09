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В Москве на Красной площади проходит парад Победы

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В Москве на Красной площади проходит военный парад в честь 76-й 76-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, на параде присутствует президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Вместе с Путиным за парадом наблюдает и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как отмечает ТАСС, в этом году по Красной площади пройдут 37 парадных пеших расчетов, в состав которых войдут военнослужащие, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. Всего в пешей части парада примут участие 12 000 человек.

Принимает парад Победы глава Минобороны Сергей Шойгу, а командует – главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных