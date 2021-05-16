Единая платформа национальной системы управления данными заработает до конца года
Единая информационная платформа национальной системы управления данными заработает в России до конца этого года, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз», — сообщается на сайте правительства.
Платформа систематизирует, в частности, данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.
Запуск платформы должен обеспечить быстрые темпы обновления информации, содержащейся на этих ресурсах, и общие права доступа к ней, ускорив тем самым процесс оказания россиянам тех или иных услуг.
«Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость», — добавили в правительстве.