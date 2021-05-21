Путин пообещал улучшить условия трудовых мигрантов
Россия будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих в страну трудовых мигрантов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает пресс-служба Кремля.
«Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран, и конечно, в первую очередь из государств – членов Евразэс», — сказал Путин.
По его словам, в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение. С помощью них иностранные граждане смогут в онлайн-режиме оформлять все документы, требующиеся для трудоустройства.
Ранее президент заявил, что Россия испытывает дефицит рабочей силы в ряде отраслей экономики, поэтому она делает все для того, чтобы трудовые мигранты в стране чувствовали себя комфортно. Отток трудовых мигрантов стал одной из причин роста цен на жилье, указывал вице-премьер Марат Хуснуллин.
В середине декабря прошлого года руковолитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов признал, что на стройках столицы не хватает около 10 тыс. рабочих из-за коронавирусных ограничений. В мэрии, по его словам, осознают необходимость «системного решения проблемы» на фоне масштабного строительства метро и реализации программы реновации жилья.