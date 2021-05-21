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Путин пообещал улучшить условия трудовых мигрантов

Ведомости

Россия будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих в страну трудовых мигрантов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает пресс-служба Кремля.

«Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран, и конечно, в первую очередь из государств – членов Евразэс», — сказал Путин.

По его словам, в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение. С помощью них иностранные граждане смогут в онлайн-режиме оформлять все документы, требующиеся для трудоустройства.

Ранее президент заявил, что Россия испытывает дефицит рабочей силы в ряде отраслей экономики, поэтому она делает все для того, чтобы трудовые мигранты в стране чувствовали себя комфортно. Отток трудовых мигрантов стал одной из причин роста цен на жилье, указывал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В середине декабря прошлого года руковолитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов признал, что на стройках столицы не хватает около 10 тыс. рабочих из-за коронавирусных ограничений. В мэрии, по его словам, осознают необходимость «системного решения проблемы» на фоне масштабного строительства метро и реализации программы реновации жилья.

Ранее по теме: Путин заявил о дефиците рабочей силы в нескольких отраслях экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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