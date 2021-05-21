Путин пообещал улучшить условия трудовых мигрантов

Ранее президент заявил, что Россия испытывает дефицит рабочей силы в ряде отраслей экономики, поэтому она делает все для того, чтобы трудовые мигранты в стране чувствовали себя комфортно. Отток трудовых мигрантов стал одной из причин роста цен на жилье, указывал вице-премьер Марат Хуснуллин.