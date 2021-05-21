Два сотрудника Росгвардии погибли в Мурманской области
В Мурманской области погибли два сотрудника СОБР Росгвардии, сообщили в управлении службы по региону.
«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу.
Отмечается, что родственники погибших получат необходимую помощь. Росгвардия и Следственный комитет начали проверку.
По данным источника «Интерфакса», сотрудники Росгвардии погибли в результате несчастного случая во время учений. «По предварительным данным, несчастный случай произошел в четверг во время учений», — сказал источник.