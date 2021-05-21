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Два сотрудника Росгвардии погибли в Мурманской области

Ведомости

В Мурманской области погибли два сотрудника СОБР Росгвардии, сообщили в управлении службы по региону.

«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу.

Отмечается, что родственники погибших получат необходимую помощь. Росгвардия и Следственный комитет начали проверку.

По данным источника «Интерфакса», сотрудники Росгвардии погибли в результате несчастного случая во время учений. «По предварительным данным, несчастный случай произошел в четверг во время учений», — сказал источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных