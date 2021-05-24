Путин рассказал об изучении возможности производства «Спутника V» в Киргизии
Специалисты изучают возможность развернуть производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Киргизии, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым.
«Специалисты наши сейчас изучают возможность развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всём мире, «Спутника V»», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. По словам главы государства, Россия намерена продолжить оказывать поддержку Киргизии и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о достижении договоренности по производству российского препарата в ряде стран, в том числе в Индии, Сербии, Египте, Турции, Китае и Казахстане.