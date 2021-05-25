Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова Иван Павлов был задержан 30 апреля после обысков в гостиничном номере в Москве. В этот же день Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон. Павлову грозит штраф в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.