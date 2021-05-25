Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 7 июля бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«25 мая 2021 года Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Лефортовского районного суда г. Москвы от 30 апреля 2021 года в отношении Сафронова И.И. о продление срока содержания под стражей. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы – без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Впервые на суде по мере пресечения Сафронову не присутствовал следователь по особо важным делам ГСУ ФСБ полковник юстиции Александр Чабан, передает корреспондент «Ведомостей». На оглашение решения впервые пустили всего одного человека, девушку Сафронова Ксению Миронову. На прошлых заседаниях суда в связи с пандемией коронавируса действовали ограничения, но пускали по несколько человек, как минимум родную сестру журналиста Ирину Ковязину.
Согласно уголовно-процессуальному кодексу (УПК), следующее заседание по продлению или изменению меры пресечения в отношении Сафронова пройдет в Мосгорсуде, так как 7 июля исполняется ровно год, как обвиняемый находится под арестом в СИЗО «Лефортово».
На заседание Лефортовского суда, которое прошло 30 апреля, защита просила суд выбрать Сафронову любую меру пресечения, не связанную с арестом. В том числе, предоставила 447 поручительств тех, кто уверен, что в случае освобождения Сафронова он не скроется от следствия. Среди подписавших — главреды «Коммерсанта», «Новой газеты» Владимир Желонкин, Дмитрий Муратов, их заместители и другие.
Адвокат Сафронова Иван Павлов был задержан 30 апреля после обысков в гостиничном номере в Москве. В этот же день Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон. Павлову грозит штраф в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.
По словам Павлова, задержание и последующее предъявление обвинения связано с делом Сафронова. Следствие вменяет ему передачу журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене.
В конце декабря 2020 г. «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности Вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.