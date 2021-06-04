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В МВД опровергли угрозы жене застрелившего мужчину инспектора ДПС

Ведомости

Семья сотрудника ДПС, выстрелившего в голову 19-летнему юноше во время задержания в Новосибирской области, не получала каких-либо угроз, сообщили в областном управлении МВД, передают «РИА Новости».

Накануне супруга полицейского разместила видео, в котором обратилась к президенту России Владимиру Путину и главам силовых ведомств с просьбой защитить ее семью, поскольку в их адрес якобы поступают угрозы.

«Информация о якобы поступивших угрозах в адрес семьи сотрудника не соответствует действительности», — сообщили в МВД. После опроса женщины выяснилось, что она, по данным ведомства, разместила видео, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации.

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По версии следствия, 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС Александр Гусев остановил автомобиль Toyota за превышение скорости, однако находящиеся в машине молодые люди попытались скрыться. Гусеву удалось поймать одного из них, позднее он «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета» и произвел выстрел в голову молодого человека, сообщал СК.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Мошковской районной больницы. Его экстренно прооперировали, однако 30 мая мужчина скончался от остановки сердца. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ. Подозреваемого арестовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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