В МВД опровергли угрозы жене застрелившего мужчину инспектора ДПС

По версии следствия, 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС Александр Гусев остановил автомобиль Toyota за превышение скорости, однако находящиеся в машине молодые люди попытались скрыться. Гусеву удалось поймать одного из них, позднее он «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета» и произвел выстрел в голову молодого человека, сообщал СК.