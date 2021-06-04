Застрелившего мужчину при задержании инспектора ДПС отпустили из СИЗО

«Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СКР. Кроме того, в главном следственном управлении возбуждено еще одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями по ст. 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти). Теперь в СК считают, что и убитый, и тот, кто пытался помешать задержанию, успели нанести сотрудникам ДПС удары, причем один из них — высказывал в их адрес оскорбления.