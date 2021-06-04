Застрелившего мужчину при задержании инспектора ДПС отпустили из СИЗО
Инспектора ДПС Александра Гусева, выстрелившего в 19-летнего юношу во время потасовки при задержании в Новосибирской области, отпустили из-под ареста под подписку о невыезде по поручению главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. В отношении следователей, ходатайствовавших об аресте полицейского, начата проверка, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня по поручению председателя Следственного комитета России [Александра Бастрыкина] следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении СКР. Кроме того, в отношении сотрудников управления ведомства по Новосибирской области, принимавших в связи с инцидентом решение о квалификации преступления и об аресте полицейского, начата служебная проверка.
«Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СКР. Кроме того, в главном следственном управлении возбуждено еще одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями по ст. 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти). Теперь в СК считают, что и убитый, и тот, кто пытался помешать задержанию, успели нанести сотрудникам ДПС удары, причем один из них — высказывал в их адрес оскорбления.
«В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны», — добавили в СК. Следователи главного следственного управления ходатайствовали об их аресте.
По версии следствия, 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС Александр Гусев остановил автомобиль Toyota, в котором находились трое молодых людей, за превышение скорости, однако они попытались скрыться. Гусеву удалось поймать одного из них и между ними завязалась потасовка, позднее полицейский «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета» и произвел выстрел в голову молодого человека, сообщал СК. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Мошковской районной больницы. Его экстренно прооперировали, однако 30 мая мужчина скончался от остановки сердца.
Изначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий») УК РФ. Однако, как сообщило позже региональное управление СК, в связи со смертью потерпевшего, «следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)».