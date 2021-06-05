Бразилия одобрила применение вакцины «Спутник V»
Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (ANVISA) одобрило импорт и применение вакцины от коронавируса «Спутник V» в нескольких штатах страны, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Бразилия станет самой населенной страной Южной Америки, в которой одобрено применение российской вакцины. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с партнерами в стране для спасения жизней и преодоления пандемии», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Разрешение на импорт было получено после того, как бразильский регулятор рассмотрел технический отчет, направленный Минздравом России. Бразилия стала 67-й страной, одобрившей использование «Спутника V», общее количество населения этих стран превышает 3,4 млрд человек.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.