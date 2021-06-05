В России за сутки выявили 9145 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 9145 человек, следует из статистики оперштаба на 5 июня. Умерли 399 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 117 274. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 123 436 человек.
Вчера, 4 июня, оперштаб сообщил о 8947 новых случаях COVID-19. Умерли 377 человек. За сутки в России полностью выздоровели 8565 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 729 077. Продолжают лечение 264 761 пациенто с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2897 граждан, выздоровели 2180 человек, умерли 56 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 195 071 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+857), Подмосковье (+775), Нижегородская (+163) и Ростовская (+159) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 172,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,71 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,3 млн случаев, Индии (свыше 28,6 млн) и Бразилии (более 16,8 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».