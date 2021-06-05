Суд арестовал попутчика мужчины, застреленного при задержании инспектором ДПС

По версии следствия, 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС Александр Гусев остановил автомобиль Toyota, в котором находились трое молодых людей, за превышение скорости, однако они попытались скрыться. Гусеву удалось поймать одного из них и между ними завязалась потасовка, позднее полицейский «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета» и произвел выстрел в голову молодого человека, сообщал СК. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Мошковской районной больницы. Его экстренно прооперировали, однако 30 мая мужчина скончался от остановки сердца.