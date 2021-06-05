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Суд арестовал попутчика мужчины, застреленного при задержании инспектором ДПС

Ведомости

Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 4 августа Илькина Исмаилова, попутчика 19-летнего юноши, в которого во время потасовки при задержании случайно выстрелил инспектор ДПС Александр Гусев.

«Суд избрал Исмаилову И. Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года», — цитирует решение суда ТАСС.

Исмаилова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). По этим же статьям проходит и другой фигурант дела — Руслан Курбанов, которого также арестовали на два месяца.

По версии следствия, 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС Александр Гусев остановил автомобиль Toyota, в котором находились трое молодых людей, за превышение скорости, однако они попытались скрыться. Гусеву удалось поймать одного из них и между ними завязалась потасовка, позднее полицейский «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета» и произвел выстрел в голову молодого человека, сообщал СК. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Мошковской районной больницы. Его экстренно прооперировали, однако 30 мая мужчина скончался от остановки сердца.

Изначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий») УК РФ. Однако, как сообщило позже региональное управление СК, в связи со смертью потерпевшего, «следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1  ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)».

Накануне Гусева отпустили из-под ареста под подписку о невыезде по поручению главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. В отношении следователей, ходатайствовавших об аресте полицейского, начали проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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