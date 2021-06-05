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49% россиян поддержали введение ограничений для вождения самокатов

Ведомости

Введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов поддерживают 49% россиян, следует из результатов исследования сервиса Superjob.

Против таких мер выступили 23% респондентов, еще 28% затруднились с ответом. Больше всего за введение ограничений выступают граждане 35-44 лет (47% респондентов этой группы поддержали ограничения) и старше 45 лет (58%). Среди россиян моложе 34 лет 39% выступили за ограничения и 36% – против.

Респондентам также предложили рассказать, какие именно ограничения следует ввести. Большинство поддержавших ограничения заявили о необходимости ограничить скорость самокатов и электросамокотов, выделить отдельную категорию водительских прав с необходимостью прохождения медкомиссии и сдачи экзаменов и выделить отдельные полосы движения.

Ранее Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить другие общие для транспорта правила. 

Ряд регионов уже приступил к ограничениям скорости электросамокатов. Так, мэрия Москвы установила для пунктов проката в центре города лимит на скорость 15 км в час, который будет поддерживаться сервисами в автоматическом режиме. Ограничения уже заработали на самокатах сервиса проката Whoosh. В подмосковных Красногорске, Одинцово и Химках скорость электросамокатов ранее уже ограничили до 20 км в час.

В то же время общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км в час.

Ранее по теме: СПЧ предложил ввести номера и ОСАГО для электросамокатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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