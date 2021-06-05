49% россиян поддержали введение ограничений для вождения самокатов
Введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов поддерживают 49% россиян, следует из результатов исследования сервиса Superjob.
Против таких мер выступили 23% респондентов, еще 28% затруднились с ответом. Больше всего за введение ограничений выступают граждане 35-44 лет (47% респондентов этой группы поддержали ограничения) и старше 45 лет (58%). Среди россиян моложе 34 лет 39% выступили за ограничения и 36% – против.
Респондентам также предложили рассказать, какие именно ограничения следует ввести. Большинство поддержавших ограничения заявили о необходимости ограничить скорость самокатов и электросамокотов, выделить отдельную категорию водительских прав с необходимостью прохождения медкомиссии и сдачи экзаменов и выделить отдельные полосы движения.
Ранее Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить другие общие для транспорта правила.
Ряд регионов уже приступил к ограничениям скорости электросамокатов. Так, мэрия Москвы установила для пунктов проката в центре города лимит на скорость 15 км в час, который будет поддерживаться сервисами в автоматическом режиме. Ограничения уже заработали на самокатах сервиса проката Whoosh. В подмосковных Красногорске, Одинцово и Химках скорость электросамокатов ранее уже ограничили до 20 км в час.
В то же время общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км в час.