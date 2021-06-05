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Рогозин назвал сказкой и абсурдом идеи Маска о массовых полетах на Марс

Ведомости

Заявления основателя SpaceX Илона Маска о массовых полетах на Марс в целях туризма являются сказками, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на сессии ПМЭФ-2021. 

«Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд. Народу нравится эффект вау. На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки», — сказал Рогозин. 

Глава Роскосмоса считает, что люди, которые мечтают о космосе, «часто становятся заложниками неких фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты. Увлекают их рассказами, что вот-вот человечество полетит на Марс». 

По его словам, лететь на Марс можно только в пусковое окно, которое открывается раз в  два года. При этом он отметил, что пассажиры в данном случае будут лететь «как шпроты в банке». 

В январе прошлого года Маск заявил о намерении покорить Марс, он отмечал, что надеется за 10 лет построить 1000 космических кораблей многоразового использования, которые SpaceX уже разрабатывает в Южном Техасе. Издание Business Insider раскрывало подробности проекта покорения Марса. Маск планирует к 2050 г. отправить на Марс миллион человек. Предполагается запускать по три ракеты каждый день и создавать для колонизаторов «много рабочих мест».

Ранее по теме: Прототип корабля от SpaceX для полетов на Марс впервые успешно приземлился

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных