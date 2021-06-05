Рогозин назвал сказкой и абсурдом идеи Маска о массовых полетах на Марс

В январе прошлого года Маск заявил о намерении покорить Марс, он отмечал, что надеется за 10 лет построить 1000 космических кораблей многоразового использования, которые SpaceX уже разрабатывает в Южном Техасе. Издание Business Insider раскрывало подробности проекта покорения Марса. Маск планирует к 2050 г. отправить на Марс миллион человек. Предполагается запускать по три ракеты каждый день и создавать для колонизаторов «много рабочих мест».