Рогозин назвал сказкой и абсурдом идеи Маска о массовых полетах на Марс
Заявления основателя SpaceX Илона Маска о массовых полетах на Марс в целях туризма являются сказками, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на сессии ПМЭФ-2021.
«Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд. Народу нравится эффект вау. На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки», — сказал Рогозин.
Глава Роскосмоса считает, что люди, которые мечтают о космосе, «часто становятся заложниками неких фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты. Увлекают их рассказами, что вот-вот человечество полетит на Марс».
По его словам, лететь на Марс можно только в пусковое окно, которое открывается раз в два года. При этом он отметил, что пассажиры в данном случае будут лететь «как шпроты в банке».
В январе прошлого года Маск заявил о намерении покорить Марс, он отмечал, что надеется за 10 лет построить 1000 космических кораблей многоразового использования, которые SpaceX уже разрабатывает в Южном Техасе. Издание Business Insider раскрывало подробности проекта покорения Марса. Маск планирует к 2050 г. отправить на Марс миллион человек. Предполагается запускать по три ракеты каждый день и создавать для колонизаторов «много рабочих мест».