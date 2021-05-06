Прототип корабля от SpaceX для полетов на Марс впервые успешно приземлился

SpaceX запускала Starship пятый раз. На сайте компании сказано, что прототип достиг высоты примерно в 10 километров, после чего плавно приземлился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика штата Техас. Уточняется, что перед посадкой в основании корабля произошел небольшой пожар.