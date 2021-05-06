Прототип корабля от SpaceX для полетов на Марс впервые успешно приземлился
Прототип предназначенного для полета на Луну и Марс космического корабля Starship SN15 от компании Илона Маска SpaceX в рамках испытаний произвел успешную посадку в Техасе. Трансляция запуска велась на Youtube.
«Посадка Starship штатная!» — написал Маск на своей странице в Twitter.
SpaceX запускала Starship пятый раз. На сайте компании сказано, что прототип достиг высоты примерно в 10 километров, после чего плавно приземлился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика штата Техас. Уточняется, что перед посадкой в основании корабля произошел небольшой пожар.
Ранее, 30 марта, Starship SN11 взорвался при посадке в ходе испытательного полета. Предыдущие пуски завершились аналогично. Последнюю неудачу Маск объяснил небольшой утечкой метана, которая привела к возгоранию одного из двигателей и сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры.
Starship разрабатывается с 2012 г. В составе многоразовой транспортной системы из частично возвращаемой сверхтяжелой ракеты корабль, как полагают специалисты SpaceX, должен выводить на низкую орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Впоследствии Starship планируется использовать для миссий на Луну и Марс.