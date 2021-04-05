Маск рекомендовал «Роскосмосу» создать многоразовую ракету

При этом, отвечая на вопрос одного из пользователей, сколько раз может повторно использоваться ракета-носитель от SpaceX Falcon 9, Маск заявил, что подобного предела нет. «Для практических целей нет предела. Просто обслуживать ее будет все труднее», — пояснил он.