Маск рекомендовал «Роскосмосу» создать многоразовую ракету
Основатель SpaceX Илон Маск рекомендовал «Роскосмосу» стремиться к созданию полностью многоразовых ракет. Таким образом он отреагировал на продемонстрированную российской госкорпорацией ракету «Амур» с многоразовой первой ступенью, которую можно будет использовать около 10 раз.
«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — написал Маск на своей странице в Twitter.
При этом, отвечая на вопрос одного из пользователей, сколько раз может повторно использоваться ракета-носитель от SpaceX Falcon 9, Маск заявил, что подобного предела нет. «Для практических целей нет предела. Просто обслуживать ее будет все труднее», — пояснил он.
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 11 телекоммуникационных спутников, в то время как ее первая многоразовая ступень впервые смогла успешно вернуться на Землю 22 декабря 2015 г. Однако еще два запуска — до и после этого события — оказались неудачными.
В ноябре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал бесперспективными попытки конкурировать с Маском на американском рынке. При этом годом ранее он похвалил основателя SpaceX за то, что тот стимулировал госкорпорацию ускорить разработку новых ракет.