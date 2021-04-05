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Маск рекомендовал «Роскосмосу» создать многоразовую ракету

Ведомости

Основатель SpaceX Илон Маск рекомендовал «Роскосмосу» стремиться к созданию полностью многоразовых ракет. Таким образом он отреагировал на продемонстрированную российской госкорпорацией ракету «Амур» с многоразовой первой ступенью, которую можно будет использовать около 10 раз.

«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — написал Маск на своей странице в Twitter.

При этом, отвечая на вопрос одного из пользователей, сколько раз может повторно использоваться ракета-носитель от SpaceX Falcon 9, Маск заявил, что подобного предела нет. «Для практических целей нет предела. Просто обслуживать ее будет все труднее», — пояснил он.

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 11 телекоммуникационных спутников, в то время как ее первая многоразовая ступень впервые смогла успешно вернуться на Землю 22 декабря 2015 г. Однако еще два запуска — до и после этого события — оказались неудачными.

В ноябре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал бесперспективными попытки конкурировать с Маском на американском рынке. При этом годом ранее он похвалил основателя SpaceX за то, что тот стимулировал госкорпорацию ускорить разработку новых ракет. 

Ранее по теме: Рогозин оценил перспективы конкуренции с Маском на космическом рынке США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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